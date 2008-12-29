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Главная профсоюзная елка зажжет огни сегодня в Минске

29 декабря 2008 08:48
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По традиции, благотворительный праздник соберёт детей-сирот, воспитанников детских домов, детей инвалидов, ребят из многодетных и малообеспеченных семей. Они повеселятся у новогодней ёлки, посмотрят цирковое представление и получат сладкий подарок. Отметим, профсоюзная ёлка проходит в рамках постоянно действующей акции "Профсоюзы – детям", которая была объявлена в 2002 году и с каждым годом набирает обороты. Только за этот год благотворительная помощь была оказана 227 детским домам, школам-интернатам и социальным приютам.
# общество

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