Главная причина трагедий на воде - употребление алкоголя

С 14 по 20 мая в республике утонули 14 человек. Пять из них употребляли на отдыхе горячительные напитки. Девять случаев связаны с падением в воду на рыбалке, при катании на катамаране и других обстоятельствах. Специалисты ОСВОД подчеркивают, что отдых у воды должен быть организован разумно, с соблюдением правил предосторожности. Купаться следует только в оборудованных для этого местах. Ни в коем случае не рекомендуется заходить в воду после принятия алкоголя.

На сегодняшний день в Беларуси действуют 64 спасательные станции и 72 спасательных поста ОСВОД. Охрану жизни людей на воде обеспечивают более 1.200 человек.