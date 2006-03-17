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Главная площадь страны обновляется

17 марта 2006 15:45
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Начался последний этап благоустройства площади Независимости. Закончить строительство планируется к маю этого года. Осталось завершить работы по укладке красной бетонной плитки с гранитными элементами, обустройству цветников и озеленению. Главным украшением площади станет первый в Беларуси светомузыкальный фонтан. Осенью планируют открыть общественно-торговый центр. Сейчас там идут отделочные работы и монтаж оборудования. Скоро в трехэтажном подземном городе появятся небольшие ресторанчики, боулинг-центр и несколько кинотеатров.
# общество

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