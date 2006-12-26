Главная елка страны ждет белорусских ребят во Дворце Республики

На праздник приглашены 2370 детей в возрасте 8-14 лет из всех регионов страны.Это дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в опекунских, приемных и семьях беженцев, а также победители международных, республиканских и региональных олимпиад. Программа праздника включает и красочное сказочное музыкальное шоу, и творческий концерт коллективов страны, и подарки от имени Президента Беларуси, и посещение Национальной библиотеки и Белорусского государственного цирка.