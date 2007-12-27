Главная елка страны зажглась в столичном Дворце Республики

Сюда съехались более 2 тысяч детей со всей Беларуси. По традиции на первое новогоднее представление пришел Президент Беларуси. Александр Лукашенко поздравил детей с Новым годом и вместе с ними посмотрел новогоднюю сказку. Обращаясь к детям, их родителям и педагогам, глава государства, подчеркнул, что руководство Беларуси будет делать все, чтобы у маленьких граждан страны было счастливое детство, а родителям было легче воспитывать своих детей.