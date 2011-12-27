Главная елка Беларуси в Минске соберет около 2,5 тысяч юных белорусов

Новости Беларуси, Минск. На новогодний праздник во Дворце Республики съехались дети со всей страны.

В рамках традиционной благотворительной акции «Наши дети» накануне они побывали в цирке. Среди них воспитанники детских домов, ребята из многодетных, малообеспеченных, приемных и опекунских семей, победители олимпиад, одаренные дети и юные спортсмены.

Участников ждут красочное шоу и подарки. Мюзикл «Все возможно в Новый год» расскажет о чудесных превращениях и настоящей дружбе. На сцену выйдут танцевальные и музыкальные коллективы и, конечно, Дед Мороз и Снегурочка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.