Главная ценность – это личный состав и люди. Выпускникам-финансистам факультета БНТУ вручили дипломы

Новости Беларуси. В этом году дебит с кредитом удачно сложился на государственных экзаменах у всех выпускников-финансистов факультета БНТУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в Центральном Доме офицеров состоялся традиционный выпуск военных.

Уже сегодня новоиспеченные специалисты ощущают всю ответственность и скрупулезность будущей профессии. Ведь деньги любят счет.

Теперь их главной обязанностью в войсках станет финансовое обеспечение всех направлений службы, задача которой безопасность.

Дмитрий Матяс, выпускник:

Я иду в войска с той установкой, что я обладаю теми знаниями, которые позволят мне грамотно осуществлять свою деятельность, благодаря тому труду, который в нас вложили преподаватели. Огромную ценность имеют как материальные средства, так и техника, но самой главной ценностью, я считаю, является личный состав, который служит, и люди. Они бесценны.

Вместе с дипломами вчерашние курсанты получили и свои первые золотые звезды на погонах.