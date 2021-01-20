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Главная ценность – это личный состав и люди. Выпускникам-финансистам факультета БНТУ вручили дипломы

20 января 2021 07:22
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Новости Беларуси. В этом году дебит с кредитом удачно сложился на государственных экзаменах у всех выпускников-финансистов факультета БНТУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне в Центральном Доме офицеров состоялся традиционный выпуск военных.

Главная ценность – это личный состав и люди. Выпускникам-финансистам факультета БНТУ вручили дипломы-1

Уже сегодня новоиспеченные специалисты ощущают всю ответственность и скрупулезность будущей профессии. Ведь деньги любят счет.  

Главная ценность – это личный состав и люди. Выпускникам-финансистам факультета БНТУ вручили дипломы-4

Теперь их главной обязанностью в войсках станет финансовое обеспечение всех направлений службы, задача которой безопасность.  

Главная ценность – это личный состав и люди. Выпускникам-финансистам факультета БНТУ вручили дипломы-7

Дмитрий Матяс, выпускник:
Я иду в войска с той установкой, что я обладаю теми знаниями, которые позволят мне грамотно осуществлять свою деятельность, благодаря тому труду, который в нас вложили преподаватели. Огромную ценность имеют как материальные средства, так и техника, но самой главной ценностью, я считаю, является личный состав, который служит, и люди. Они бесценны.

Главная ценность – это личный состав и люди. Выпускникам-финансистам факультета БНТУ вручили дипломы-10

Вместе с дипломами вчерашние курсанты получили и свои первые золотые звезды на погонах.

Главная ценность – это личный состав и люди. Выпускникам-финансистам факультета БНТУ вручили дипломы-13

Позади четырехлетний путь обучения, за который курсанты овладели сразу двумя специальностями: военной и гражданской.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Дмитрий Матяс # Фотофакт

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