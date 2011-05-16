Главе МВФ грозит 20 лет тюрьмы по обвинению в попытке изнасилования горничной

Глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан в ближайшие часы должен будет пройти судебно-медицинскую экспертизу, из-за чего слушание по его делу перенесли на вторую половину дня.

Стросс-Кан обвиняется в попытке изнасилования горничной отеля в Нью-Йорке. И в случае, если вину высокопоставленного чиновника докажут, ему грозит 20 лет тюремного заключения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Стоит отметить, что Стросс-Кан до недавнего времени оставался главным оппонентом президента Франции Николя Саркози в предвыборной президентской гонке. Однако теперь, по мнению экспертов, даже если его и оправдают, шансов на победу у Стросс-Кана практически не осталось.

Глава МВФ Доминик Стросс-Кан задержан за сексуальное домогательство к горничной отеля