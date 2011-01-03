Глава Римско-католической церкви в Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич отмечает 65-летие

Митрополит пользуется большим уважением у прихожан, знает шесть языков, активно занимается спортом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». С юбилеем главу католической церкви в Беларуси Архиепископа Тадеуша Кондрусевича поздравил Президент Александр Лукашенко.
«Самоотверженным трудом на духовной ниве и личным примером Вы способствуете утверждению евангельских идеалов в сердцах людей. Ваша убежденность в необходимости восстановления святынь, забота о подготовке образованных священнослужителей, стремление к воспитанию подрастающего поколения на основе христианских ценностей заслужили уважение в белорусском обществе», – отметил в своем послании глава государства.
Тадеуш Кондрусевич: Католическая церковь в Беларуси еще нуждается в помощи из-за границы