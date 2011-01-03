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Глава Римско-католической церкви в Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич отмечает 65-летие

03 января 2011 12:05
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Митрополит Минско-Могилевский четыре года возглавляет самую большую в Беларуси архиепархию. В октябре 2009 года Тадеуш Кондрусевич отметил 20-летие рукоположения в епископы.

Митрополит пользуется большим уважением у прихожан, знает шесть языков, активно занимается спортом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». С юбилеем главу католической церкви в Беларуси Архиепископа Тадеуша Кондрусевича поздравил Президент Александр Лукашенко. 

«Самоотверженным трудом на духовной ниве и личным примером Вы способствуете утверждению евангельских идеалов в сердцах людей. Ваша убежденность в необходимости восстановления святынь, забота о подготовке образованных священнослужителей, стремление к воспитанию подрастающего поколения на основе христианских ценностей заслужили уважение в белорусском обществе», – отметил в своем послании глава государства.

Тадеуш Кондрусевич: Католическая церковь в Беларуси еще нуждается в помощи из-за границы

# общество # Религия

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