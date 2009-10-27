Глава правления Нацбанка отчитался о выполнении прогнозных показателей банковской системы

Стабильная работа платежной системы и устойчивая денежно-кредитная политика. Глава правления Нацбанка был сегодня с плановым отчетом у Главы государства.

Петр Прокопович доложил Александру Лукашенко о выполнении прогнозных показателей банковской системы за 9 месяцев: курсовая политика вновь продемонстрировала свою устойчивость, а белорусский рубль – стабильность. Президент потребовал безукоснительного выполнения всех показателей до конца нынешнего года, а денежно-кредитную политику в 2010 строить исходя из того, что в Беларуси наступающий год - станет годом восстановления быстрого экономического роста.

Петр Прокопович: «Последние 4 месяца курс белорусского рубля к корзине валют был неизменным. Он колебался около плюс 5, причем, шли колебания только внутри корзины. Самыми нестабильными валютами оказались, а мы думали они самые стабильные – евро, доллар и российский рубль. Глава государства потребовал до конца года обеспечить выполнение всех прогнозных показателей. Особенно социально-экономического развития на 2010 год».