Глава Комитета госконтроля ответил на вопросы минчан и жителей столичной области

Комитет госконтроля не допустит неконтролируемого увеличения цен накануне рождественских и новогодних праздников, – заявил Зенон Ломать.

Говоря о контрольной деятельности, он также подчеркнул, что теперь субъекты хозяйствования заранее будут знать о проверках. Сейчас готовится план таких мероприятий на первое полугодие будущего года.

Сегодня глава Комитета госконтроля отвечал на вопросы минчан и жителей столичной области. Прямая телефонная линия длилась более двух часов. Удалось ответить на 4 десятка вопросов. Всего же операторы зафиксировали почти 15 тысяч телефонных сообщений. Все факты будут проверены.

Зенон Ломать, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

- Есть над чем нам сегодня работать. Например, из Вилейского района поступил звонок о том, что крестьянин не может сдать молоко с частного подворья. Или поступил звонок из Ракова о том, что в поселке с населением около трех тысяч человек нет аптеки. В ряде мест все-таки наши местные органы власти не дорабатывают. По всем обращениям мы доведем эти вопросы до логического завершения. Естественно, в рамках действующего законодательства.