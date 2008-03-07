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Глава государства обратился к женщинам Беларуси со словами поздравления

07 марта 2008 17:56
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Во Дворце республики состоялся праздничный прием ко дню женщин от имени Президента Беларуси. В зале - ученые и политики, учителя и врачи, работники культуры и сельского хозяйства. Среди приглашенных на праздничный прием немало многодетных матерей. Поддержка женщины и семьи - один из главных приоритетов государственной политики в Беларуси. По традиции Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил лучшим женщинам страны высокие государственные награды.
# общество

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