Глава ФАО призвал каждого жителя планеты купить дерево для Гаити

Глава Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Жак Диуф заявил о поддержке кампании правительства Гаити посадить 10 млн. деревьев начиная с быстрорастущих фруктовых.

Он призвал всех, кто хочет купить дерево для Гаити, нажать кнопку на веб-сайте и внести свои пожертвования, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Центр новостей ООН.

Во время визита генеральный директор ФАО посадил в Гаити фруктовые деревья в одном из школьных дворов. Он обратился с призывом ко всему международному сообществу предоставить средства для закупки и посадки фруктовых саженцев для Гаити. Жак Диуф отметил, что на пожертвования в размере $5 можно купить дерево манго или авокадо, а также учебные материалы, удобрения и лопату.

Жак Диуф встретился с президентом Рене Превалем и другими высшими официальными лицами, в том числе премьер-министром Жан-Максом Беллеривой и министром сельского хозяйства Жоанасом Гуэ. Объявив о начале посевной, глава ФАО и министр сельского хозяйства приняли участие в раздаче семян, удобрений и инвентаря фермерам в деревнях, расположенных в окрестностях столицы.

«Сельское хозяйство является кровеносной системой этой страны. Мы продолжим работу с правительством с тем, чтобы у вас была работа, чтобы у вас был доход и чтобы вы смогли обеспечить себя, ваши семьи и всю страну продовольствием», — подчеркнул Жак Диуф. С марта по июнь ФАО планирует помочь 180 тыс. семей мелких фермеров, обеспечив их 1500 т семян и удобрений.