Глава ЦИК Лидия Ермошина озвучила предварительные итоги выборов в местные Советы депутатов Беларуси

В ближайшее время более 20 тысяч новоиспеченных депутатов приступят к работе.

Вотчиной нынешних избранников народа станут почти полторы тысячи местных Советов. Что же касается активности самих избирателей, здесь статистика говорит сама за себя. По данным ЦИК, в выборах приняли участие почти 80% белорусов.

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

В ходе данной избирательной кампании было избрано 21 293 депутата. По одному избирательному округу выборы вчера не проводились в связи со смертью кандидата в депутаты сельского совета Могилевской области. Округ был безальтернативный. В девяти избирательных кругах выборы прошли, но депутаты не были избраны.