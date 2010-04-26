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Глава ЦИК Лидия Ермошина озвучила предварительные итоги выборов в местные Советы депутатов Беларуси

26 апреля 2010 11:43
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В ближайшее время более 20 тысяч новоиспеченных депутатов приступят к работе.

Вотчиной нынешних избранников народа станут почти полторы тысячи местных Советов. Что же касается активности самих избирателей, здесь статистика говорит сама за себя. По данным ЦИК, в выборах приняли участие почти 80% белорусов.

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
В ходе данной избирательной кампании было избрано 21 293 депутата. По одному избирательному округу выборы вчера не проводились в связи со смертью кандидата в депутаты сельского совета Могилевской области. Округ был безальтернативный. В девяти избирательных кругах выборы прошли, но депутаты не были избраны.

# общество

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