Прямой эфир

Глава белорусской православной церкви сегодня отмечает день рожденья

21 марта 2008 15:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший экзарх всея Беларуси посвятил Богу большую часть жизни.

Кирилл Варфоломеев - это мирское имя Владыки - пришел в христианство, когда советские власти боролись со всем, что касается религии, и возглавил белорусскую церковь, когда православие начало возрождаться.

С праздником Митрополита-Филарета  поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. "Многие годы вы посвятили служению белорусскому народу, стояли у истоков возрождения православия в нашей стране, - говорится в поздравлении. - Вы внесли неоценимый вклад в упрочение православных традиций, формирование здорового образа жизни взрослых и детей, сохранение духовного и культурного наследия Беларуси."

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
21 марта 2008 11:49

Сегодня международный день детей и взрослых с синдромом Дауна

21 марта 2008 11:46

Реконструкция театра оперы и балета должна завершиться к концу года

21 марта 2008 11:45

200 человек приняли участие в благотворительной акции ГУВД по сдаче крови