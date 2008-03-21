Глава белорусской православной церкви сегодня отмечает день рожденья

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший экзарх всея Беларуси посвятил Богу большую часть жизни.

Кирилл Варфоломеев - это мирское имя Владыки - пришел в христианство, когда советские власти боролись со всем, что касается религии, и возглавил белорусскую церковь, когда православие начало возрождаться.

С праздником Митрополита-Филарета поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. "Многие годы вы посвятили служению белорусскому народу, стояли у истоков возрождения православия в нашей стране, - говорится в поздравлении. - Вы внесли неоценимый вклад в упрочение православных традиций, формирование здорового образа жизни взрослых и детей, сохранение духовного и культурного наследия Беларуси."

