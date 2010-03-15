Глава Администрации Президента встретился с Генеральным секретарем ОБСЕ

Беларусь намерена расширять сотрудничество с ОБСЕ, – заявил Владимир Макей на встрече с Марком Перреном де Бришамбо.

Решать сообща готовы не только общие проблемы экономики и экологии, но и вопросы в военно-политической сфере и, так называемом, «человеческом» измерении. Беларусь стремится внести максимальный вклад в развитие международной организации.

Владимир Макей, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

– Мы уделяем важное значение нашему взаимодействию в рамках ОБСЕ, потому что считаем, что ОБСЕ представляет собой уникальную площадку для открытого диалога по всем волнующим проблемам. Удалось принимать участие в этом диалоге без всяких ограничений, и мы ценим сам факт диалога, пусть он будет, зачастую, нелицеприятным.

Марк Перрен де Бришамбо, Генеральный секретарь организации по безопасности и сотрудничеству в Европе:

– Беларусь лидирует в обсуждении вопросов экономики и окружающей среды, а также в вопросах энергосбережения и вносит значительный вклад в общую идею организации.