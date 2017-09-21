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Глава Администрации Президента Наталья Кочанова пообщалась с ветеранами Минска

21 сентября 2017 20:19
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Новости Беларуси. За чашкой чая в Минском городском центре социального обслуживания семьи и детей говорили на разные житейские темы, волнующие старшее поколение. Обсудили социальную поддержку пенсионеров и патриотическое воспитание молодежи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Глава Администрации Президента Наталья Кочанова пообщалась с ветеранами Минска-1

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:
Самое важное что эти люди, люди старшего поколения, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, те, которые прожили непростую, нелегкую жизнь, сегодня, к счастью, вместе с нами.

И я хотела сказать, что и вопросов как таковых не было – таких, которые высказывали недовольство или еще что-то.

Они, наоборот, говорили о том, что делают, чем занимаются. Что сегодня они активно работают с молодежью, с подрастающим поколением. Они любят свою страну, они настоящие патриоты.

Активисты общественных организаций поддерживают проведение в столице десятков интересных проектов. В ближайшее время в Минске состоится форум многодетных матерей.

Глава Администрации Президента Наталья Кочанова пообщалась с ветеранами Минска-4

# общество # Ветеран войны # Фотофакт # Наталья Кочанова

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