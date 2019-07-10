Глава Администрации Президента 10 июля провела приём граждан в Минске

Новости Беларуси. Личный прием граждан провела 10 июля глава администрации Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это действительно актуальная и по-настоящему востребованная форма работы с населением. К тому же такие приемы – возможность не просто решить все спорные моменты, но еще и оценить эффективность работы местной вертикали власти.

На прием к Натальей Кочановой записались более 20 человек. Однако желающих лично встретиться с главой Администрации, чтобы рассказать о своих проблемах и найти поддержку, оказалось гораздо больше: приходили с самыми разными вопросами. Причем приезжали из разных уголков страны. Проблемы ЖКХ, медицинской сферы, строительства, земельные споры, вопросы трудоустройства, стимулирование бизнес-инициатив. Много говорили о поддержке талантливой молодежи и многодетных семей. Без внимания не осталось ни одно обращение.