Прямой эфир

Глава Администрации Президента 10 июля провела приём граждан в Минске

10 июля 2019 17:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Личный прием граждан провела 10 июля глава администрации Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это действительно актуальная и по-настоящему востребованная форма работы с населением. К тому же такие приемы – возможность не просто решить все спорные моменты, но еще и оценить эффективность работы местной вертикали власти.

Глава Администрации Президента 10 июля провела приём граждан в Минске-1

На прием к Натальей Кочановой записались более 20 человек. Однако желающих лично встретиться с главой Администрации, чтобы рассказать о своих проблемах и найти поддержку, оказалось гораздо больше: приходили с самыми разными вопросами. Причем приезжали из разных уголков страны. Проблемы ЖКХ, медицинской сферы, строительства, земельные споры, вопросы трудоустройства, стимулирование бизнес-инициатив. Много говорили о поддержке талантливой молодежи и многодетных семей. Без внимания не осталось ни одно обращение.

Глава Администрации Президента 10 июля провела приём граждан в Минске-4

Профильным министерствам и ведомствам – одним словом, всем ответственным – были даны поручения досконально разобраться в каждой конкретной ситуации. График встреч с населением очень плотный. До конца месяца выездные приемы организуют во всех регионах Беларуси.

В июле руководители госорганов проведут приёмы граждан в регионах: рассказываем даты

# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Соболезнования родным и близким Виктора Громыко направил Президент Беларуси
10 июля 2019 17:32

Соболезнования родным и близким Виктора Громыко направил Президент Беларуси

В минском аэропорту появится новый терминал такси
10 июля 2019 17:17

В минском аэропорту появится новый терминал такси

«Превратился в толстого ленивого кота»: единственного в мире сома-блогера выпустили на волю
10 июля 2019 17:07

«Превратился в толстого ленивого кота»: единственного в мире сома-блогера выпустили на волю