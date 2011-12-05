Прямой эфир

Глава администрации Московского района Минска ответил на вопросы горожан

05 декабря 2011 18:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Новости Беларуси, Минск. Во время «прямой линии» минчане интересовались количеством мест в детских садах, сроками капитального ремонта и появятся ли во дворах новые парковки.

Большинство вопросов касалось строительства жилья. Горожане также спрашивали о реконструкции проспекта Дзержинского, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Евгений Дукор, глава администрации Московского района:
В Московском районе заканчивается строительство первых трех станций метро, и задача – к 1 сентября, к празднику города в 2012 году ввести в эксплуатацию три станции метро. Конечно, надо понимать под этим, что не только станции метро вводятся в эксплуатацию, но и благоустраивается сам проспект Дзержинского, прилегающая территория.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
05 декабря 2011 18:33

Работникам учреждений образования и организаций физической культуры и спорта сохранят ежемесячные доплаты к тарифным ставкам

05 декабря 2011 17:56

Новые подходы в господдержке кинематографии будут внедрены в Беларуси

05 декабря 2011 17:31

На ферме СПК «Городея» в Несвижском районе появился робот, который доит корову, массажирует и дезинфицирует, а молоко сортирует по качеству