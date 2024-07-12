Гитлеровцы дважды бросались в атаку, но безуспешно! Как освобождали Зельву – хроника 1944-го
12 июля день освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают такие города Беларуси, как Верхнедвинск, Ивацевичи, Щучин. В ходе наступательной операции «Багратион» войска Красной армии с тяжелыми боями отвоевали и Зельву.
Беларусь, город Зельва, Гродненская область. 12 июля при проведении Белостокской операции войска 2-го и 3-го белорусских фронтов освободили город от немецко-фашистских оккупантов.
9 июля 1944 года войска третьей армии получили приказ продолжить преследование противника и до конца дня, 10 июля, выйти на линию Новоселки-Зельва, захватить плацдарм на западном берегу реки Зельвянка на участке Пески-Зельва. Но намеченные темпы наступления для войск армии оказались слишком высокими.
Гитлеровцы делали все, чтобы сдержать наступление советских воинов. Топографическое размещение Зельвы способствовало немцам. С восточной стороны протекала река, заболоченная поймой, где было тяжело пройти танкам и артиллерии. Вокруг было много возвышенных мест, удобных для размещения батарей артиллерии. В самом поселке хорошими наблюдательными пунктами были колокольни церкви и костела. Наступать на Зельву предстояло по открытой и заминированной пойме реки Зельвянки.
Приказом был определен порядок наступления. Воины Красной армии начали подготовку к штурму. Первый батальон под командованием майора Соловьева наступал в центре. Слева от него, вдоль шоссейной дороги Слоним-Волковыск, – батальон капитана Борщевского из 169-й дивизии. Справа, в направлении железнодорожной станции, наступал второй батальон 556-го полка под командованием майора Семизорова.
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