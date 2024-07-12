Гитлеровцы дважды бросались в атаку, но безуспешно! Как освобождали Зельву – хроника 1944-го

12 июля день освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают такие города Беларуси, как Верхнедвинск, Ивацевичи, Щучин. В ходе наступательной операции «Багратион» войска Красной армии с тяжелыми боями отвоевали и Зельву.

Беларусь, город Зельва, Гродненская область. 12 июля при проведении Белостокской операции войска 2-го и 3-го белорусских фронтов освободили город от немецко-фашистских оккупантов.