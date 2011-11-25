Гісторыю праваслаўных храмаў Маладзечаншчыны сабралі ў адной кнізе

Яе аўтар – Любоў Карповіч. Матэрыялы для зборніка аўтар збірала напрацягу пяці год. Новая кніга апавядае пра лёс святынь з даўніх часоў і да нашых дзён.

Таксама на старонках можна ўбачыць фотаздымкі храмаў і даведацца пра жыццё святароў. Кніга выпушчана па блаславенні Мітрапаліта Філарэта, патрыяршага экзарха ўсяе Беларусі. У бліжэйшы час кніга паступіць ва ўсе бібліятэкі раёна, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».

Любой Карповіч, аўтар кнігі:

Мои материалы по истории церквей печатались в нашей газете. Они имели очень хороший резонанс. Наша газета получила почетную грамоту от Филарета. Было много звонков сопжеланиями, чтобы вышла книга.

Наталля Фандорка, галоўны бібліятэкар аддзела абслугоўвання і інфармацыі Маладзечанскай цэнтральный раённай бібліятэкі імя Максіма Багдановіча:

Она будет интересна, я думаю, все читателям: и учащимся, и студентам, и пенсионерам – всем, кто интересуется историей православных храмов. Я даже думаю использовать материалы этой книги при подготовке к мероприятиям.