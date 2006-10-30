Гимназии № 6 в Бресте присвоили имя Георгия Жукова

Одна из брестских школ отныне будет носить имя четырежды героя Советского Союза Георгия Жукова.

Такой подарок к юбилею гимназии № 6 преподнесло Брестское представительство Международного фонда имени Жукова.

На протяжении 60 лет одним из главных направлений учреждения остается гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения. Многие выпускники продолжают учебу в военных училищах. Среди окончивших эту школу - советник в Индии и в странах Африки Геннадий Каханович, белорусская певица Александра Гайдук и главный архитектор города Минска Виктор Никитин, а также огромная плеяда ученых, спортсменов и других не менее выдающихся личностей.