Гигин: проиграли те, кто воспользовались хайпом, а весь наш глубинный белорусский народ с Лукашенко

Вадим Гигин, директор Национальной библиотеки Беларуси:

Почему мы выдержали в борьбу в 2020 году? Это же только враг пытается представить: потому что был Лукашенко, группа пропагандистов, какие-то перепуганные чиновники и толпа силовиков. Мы бы проиграли, если бы было так. Люди поднялись! Я же хорошо помню, я видел это, я понимаю, я знаю. И мы это знаем. И мы опираемся на мнение белорусского народа, на консолидированное мнение. А проиграли те, которые воспользовались хайпом, которые воспользовались этой волной. Вы показывали этих экстремистов или бедолаг, которые пошли у них на поводу. Сходил два раза, сфоткался, не осознавая, о чем идет речь. Но это не был весь народ. А весь наш глубинный белорусский народ, он с Александром Лукашенко. И посмотрите, сколько радости было сегодня в социальных сетях, сколько было звонков, когда Президент четко и понятно дал знать: пойду, пойду, пойду. Все. Он же так еще в свойственном ему стиле сформулировал. Это ответ противникам.

Григорий Азаренок, СТВ:

Передайте им.

Вадим Гигин:

Да, передайте им. Это у него в характере. Он борец, он всегда преодолевает. Но я думаю, в данном случае в большей степени он нам говорил, своим сторонникам, народу говорил. Потому что этот вопрос, он действительно висел в воздухе: Александр Григорьевич, так что? Мы идем на этим выборы? Мы, конечно, с вами в этом не сомневались. Мы же не какие-то Чалые. Значит, мы в этом не сомневались. Но сейчас Президент четко обозначил. Он следующее, что сказал: вы не увлекайтесь этими циклами электоральными, политическими. Не забывайте Год качества. Он для всех: для политиков, для общественных деятелей, для производственников. Вот что мы должны показать. И в этом весь его стиль политический, в этом судьба Александра Лукашенко как лидера нашего народа.

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