Гигин о музее «Молодой гвардии» в Краснодоне: как ни в каком другом месте, чувствуешь вот эту преемственность

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Мы были в музее «Молодой гвардии» в Краснодоне. И сейчас мы видим, как музей меняется, что сюда вкладываются значительные средства, обновляются экспозиции, технические возможности. А тогда мы в 22-м году только приехали и как раз готовились отметить 80-ю годовщину и создание самой организации, и потом бессмертного подвига молодых людей, которые отдали свои жизни за Родину. О многом говорили.

И здесь, как ни в каком другом месте, чувствуешь вот эту преемственность поколений. Вот посмотрите, здесь портреты молодогвардейцев, их родителей. И здесь же, рядом экспонаты уже тех шахтеров, рабочих, бизнесменов, таксистов, обычных жителей Краснодона, которые в 2014 году пошли защищать свои идеалы, свои ценности. Здесь же экспозиции, посвященные ребятам, погибшим уже в специальной военной операции с 2022 года. В чем более яркая преемственность, в чем более яркое проявление патриотизма, когда люди отдают свои жизни, молодые жизни за свою Родину, за своих близких, за свои идеалы. И, безусловно, попадая сюда, ты переживаешь такой особый подъем душевный. Я бы сравнил это с музеями Брестской крепости, с музеем в Хатыни, с музейным комплексом. Это центры силы, это центры понимания своей подлинной истории, того, что нас объединяет, того, что нас делает народом.

Я убежден, это очень важный пример и для нас. И как наши дети сейчас и те, кто приезжают в республику, приезжают в Брестскую крепость, приходят в Хатынь. Также наши белорусы должны приезжать и в Краснодон, посмотреть на лица этих молодых ребят, совсем молодых, отдавших жизни, которые прошли через невероятные муки и не сдались. Дух их не был врагом сломлен. И это пример, который является актуальным и сейчас. Посмотрите книги о «Молодой гвардии». Роман «Молодая гвардия» Фадеева издан на разных языках. И мы с руководством музея договорились, я убежден, эти договоренности будут реализованы о целом ряде проектов, которые мы можем делать совместно. И не зря на нас объединение военно-патриотических клубов получило название «Молодая гвардия». Это как раз-таки вот тот пример патриотизма, потому что мы всегда выбираем себе в качестве идеала наиболее яркие образцы, будь то в культуре, будь то в искусстве. То же самое касается патриотических проявлений.