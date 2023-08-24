Гигин о Концепции нацбезопасности: наша задача – создать возможность, чтобы каждый высказался

Новости Беларуси. Мир в стране и благополучие граждан были и остаются приоритетом государственной политики. Именно поэтому в Беларуси уделяют особое внимание обновленной Концепции национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 24 августа, к обсуждению подключились сотрудники Национальной библиотеки. К слову, они принимали непосредственное участие в создании проекта.

Замечания и предложения экспертов учтут при корректировке документа. Только после этого он поступит на утверждение делегатов Всебелорусского народного собрания. К этому моменту концепция будет полностью готова к вызовам и угрозам современности. Сейчас же идет активная работа по ее окончательному наполнению. Так, в проекте впервые появятся такие понятия, как «биологическая безопасность» и «электоральный суверенитет».

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки:

Мы называем это национальной безопасностью, на самом деле, это вся наша общественная жизнь. Если мы посмотрим структуру концепции, это и политическая, информационная, технологическая, демографическая сферы – я могу и дальше продолжать. То есть то, что касается каждого. Поэтому наша задача – создать возможность, чтобы каждый высказался, не осталось не отвеченных вопросов. На диалоговых площадках наша роль, представителей общества «Знания», экспертного сообщества, выступать модераторами. Потому что идет общенародное обсуждение. И важно, чтобы люди задавали вопросы, высказывали свои мнения, где-то была даже критика. Мы как раз на это и надеемся.