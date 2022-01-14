Гигин на обсуждении проекта Конституции: «Подтверждаем, что наше государство сохранит социальный характер»

Дискуссию с представителями двух регионов (Слуцкого и Копыльского) провел председатель правления «Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин. В первую очередь на площадке обсудили роль Всебелорусского народного собрания и его полномочия. Также подняли вопросы об основах национальной идеи и политической системы. Затронули темы традиционных семейных ценностей, а также защиты персональных данных. Кроме того, гостей интересовали вопросы заботы о здоровье и сохранения социальных гарантий.

Вадим Гигин, председатель правления «Белорусского общества «Знание»:

Это действительно диалог, потому что очень много вопросов и предложений идет из самой аудитории. Вопросы связаны с социальными гарантиями, в частности статья № 45, где говорится об ответственности в том числе граждан за собственное здоровье. Люди хотят узнать, что это означает, сохранятся ли гарантии на бесплатную медицину, бесплатное образование. Мы, конечно, подтверждаем, что наше государство сохранит свой социальный характер. Затем очень много вопросов, связанных с ролью Президента. Вопросы, связанные с семейно-брачными отношениями.

Подобные встречи уже прошли в Дзержинске, Марьиной Горке, Борисове и Узде. На очереди другие районы Минской области.