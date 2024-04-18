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Гигин: беглые никакого аналитического продукта дать не могут

18 апреля 2024 20:12
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим подготовку к Всебелорусскому народному собранию. В гостях генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.

Гигин: беглые никакого аналитического продукта дать не могут-1

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель Республиканского государственно-общественного объединения «Знание», депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Давайте серьезно разберем наших с вами любимых персонажей. А у кого там есть понималка, чтобы понимать? Змицер, как там его? Лукашук. Ну, может, в рок-концертах он каких-то понимает,  в белорусской политике – точно нет. Роза наша любимая Турарбекова. Как она сказала, реализм – это слабость. У нее, оказывается, всем известно, что убийство Франца Фердинанда в четырнадцатом году устроила российская разведка. Хотелось бы знать, как называлась российская разведка, которая стояла за сербской черной рукой. 

Григорий Азаренок, СТВ:
Бенкендорф дотянулся. 

Вадим Гигин:
О чем говорить, если у нее белорусские известные НПЗ находятся в Пинске и Новополоцке, если кто не знает – в Мозыре и Новополоцке. Или у нас есть такой Павел Усов, который не помнит, как зовут топовых белорусских чиновников. У которого по улицам ходят и по весям тяжаровые машины. 

Григорий Азаренок:
У которого Вольфович – это российский генерал. 

Вадим Гигин:
Цяжеровыя машины, то есть беременные. Не грузовые, а цяжаровыя машины у него ходят по дорогам. Кого еще? Назовите каких-то там их вядомых аналитиков. 

Григорий Азаренок:
За этим я слежу, так сказать, в плане пропаганды и контрпропаганды, и высмеивания...

Вадим Гигин:
Я к чему говорю, что эти люди, естественно, никакого аналитического продукта выдать не могут. В принципе. 

Григорий Азаренок:
Но это, так сказать, обслуга. А есть те, кто больше вовлечен в западные структуры. Вот типа Астапеня, Шрайбман и так далее. Они внимательно следят.

Вадим Гигин:
А вот давайте Астапеня, Шрайбман. Кстати, это интересная мысль. Это люди, которые мечтают вернуться в благословенный 2019-й год. Они ведь были сильны чем? Хорошим образованием, полученным в лукашенковской Беларуси, которая является правопреемницей советской Беларуси, так? И инсайдами. И вот их оторвали от этой почвы. 

Григорий Азаренок:
От сиськи, скажем так. 

Вадим Гигин:
Да. Какая-то логичность мышления у них осталась. Прежде всего за счет того, что нет этой истеричности перечисленных нами персонажей. Но не более того.

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# общество # общество # Вадим Гигин # Григорий Азарёнок

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