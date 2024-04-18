Гигин: беглые никакого аналитического продукта дать не могут

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим подготовку к Всебелорусскому народному собранию. В гостях генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель Республиканского государственно-общественного объединения «Знание», депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Давайте серьезно разберем наших с вами любимых персонажей. А у кого там есть понималка, чтобы понимать? Змицер, как там его? Лукашук. Ну, может, в рок-концертах он каких-то понимает, в белорусской политике – точно нет. Роза наша любимая Турарбекова. Как она сказала, реализм – это слабость. У нее, оказывается, всем известно, что убийство Франца Фердинанда в четырнадцатом году устроила российская разведка. Хотелось бы знать, как называлась российская разведка, которая стояла за сербской черной рукой.

Григорий Азаренок, СТВ:

Бенкендорф дотянулся.

Вадим Гигин:

О чем говорить, если у нее белорусские известные НПЗ находятся в Пинске и Новополоцке, если кто не знает – в Мозыре и Новополоцке. Или у нас есть такой Павел Усов, который не помнит, как зовут топовых белорусских чиновников. У которого по улицам ходят и по весям тяжаровые машины.

Григорий Азаренок:

У которого Вольфович – это российский генерал.

Вадим Гигин:

Цяжеровыя машины, то есть беременные. Не грузовые, а цяжаровыя машины у него ходят по дорогам. Кого еще? Назовите каких-то там их вядомых аналитиков.

Григорий Азаренок:

За этим я слежу, так сказать, в плане пропаганды и контрпропаганды, и высмеивания...

Вадим Гигин:

Я к чему говорю, что эти люди, естественно, никакого аналитического продукта выдать не могут. В принципе.

Григорий Азаренок:

Но это, так сказать, обслуга. А есть те, кто больше вовлечен в западные структуры. Вот типа Астапеня, Шрайбман и так далее. Они внимательно следят.

Вадим Гигин:

А вот давайте Астапеня, Шрайбман. Кстати, это интересная мысль. Это люди, которые мечтают вернуться в благословенный 2019-й год. Они ведь были сильны чем? Хорошим образованием, полученным в лукашенковской Беларуси, которая является правопреемницей советской Беларуси, так? И инсайдами. И вот их оторвали от этой почвы.

Григорий Азаренок:

От сиськи, скажем так.

Вадим Гигин:

Да. Какая-то логичность мышления у них осталась. Прежде всего за счет того, что нет этой истеричности перечисленных нами персонажей. Но не более того.

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