Гигантскую яму в минском дворе не заделывали месяцами: в ней кошка успела вырастить котят

Если бы в ямы, образовавшиеся на дорогах и улицах, закапывали тех, кто делал и руководил их постройкой, то у нас были бы самые лучшие дороги и улицы в мире. Как заметил философ: «Если долго всматриваться в бездну, бездна начинает всматриваться в тебя». Инга Базыльчик:

Их всё равно что-то заманивает: манит глубина и интересно, какой там процесс идёт.

Слишком долго, по бытовым меркам – уже на протяжении двух месяцев, жители домов №64 и 66 по улице Данилы Сердича, что в Минске, всматривались в небольшую бездну у себя во дворе. Татьяна Карусевич:

12 июля произошла авария: прорвало трубу холодную. Приехал подъёмный кран, приехал бульдозер. Раскопали яму, подняли бетонное накрытие и заварили трубу, но больше никаких работ не проводилось. На следующий день, 13 июля, прорвало трубу с горячей водой – и не было, вообще, никаких работ. Неделю гейзер горячей воды – кипятка – просто уходил в воздух! Спустя неделю, обжигающий фонтан был перекрыт, а повреждение труб, вроде как, устранено сотрудниками «Минских теплосетей». Однако, авария оставила после себя не только осадок в душах жильцов, но также затопленные подвалы и тревожную яму, разделившую детскую площадку и проезжую часть.

Татьяна Карусевич:

Прошёл месяц. Мы думали, какие-то работы за это время будут производиться, но никаких работ не производится. За это время в теплотрассе кошка родила котят, чем привлекла внимание и детей, и пожилых людей. Лидия Кривицкая:

Я детей оттуда прогоняла. Так они обиделись на меня – они в войну уже играть стали! А я говорю: «Дети, вы видите уже, что плиты валяются, а вы будете здесь в войну играть? Вы поразбиваете головы!» А они обиделись на меня и показывают, что: «Ты такая дурная», – и полетели! Подросшие к сентябрю котята и высокие стебли травы, проросшие на кучах песка у теплотрассы, предательски выдают двухмесячное бездействие рабочих из «Минских теплосетей»

Иван Петкевич:

Они приезжают и уезжают. И всё, и больше ничего. Как это можно работать?! Одни объясняют: «У нас 4 человека – мы не можем обслуживать полностью район», – всё! Вот так вот. Татьяна Карусевич:

Два месяца терпели, честно. Звонили в исполком, звонили в службу 115. ЖЭС разводил руками, потому что в ЖЭС, действительно, нет ни бульдозеров, ни подъёмных кранов. Ну, а «Теплотрассы», наверное, решили, что это – самый лучший вид и двора, и всего остального. В общем, у нас выход один: вручную, наверное, закапывать. Брать лопаты и закапывать, потому что зиму мы не хотим встречать с таким двором. Представьте: мы будем отапливать воздух, а не наши дома. Совпадение это или нет, но уже на следующий день после визита съёмочной группы «Добро пожаловаться» злосчастную яму сровняли с землёй.

Руководство теплосетей объясняет: задержка ремонта на Данилы Сердича произошла из-за активной подготовки к отопительному сезону. Александр Анцелиович, заместитель главного инженера по ремонту филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:

В связи с приближающимся 1 сентября, восстанавливались места раскопок на территории школ, детских садов и других социальных объектов: это больницы, поликлиники. И поэтому произошла небольшая задержка с восстановлением благоустройства по данному объекту. Школы, сады, больницы – это святое! Но ведь злополучная яма могла сделать из школьников – пациентов. И в любом случае с жильцами надо было разговаривать, а не игнорировать их. Александр Анцелиович, заместитель главного инженера по ремонту филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:

Приносим извинения жителям за доставленные неудобства и в дальнейшем будем стараться в максимально сжатые сроки решать все наши проблемы.