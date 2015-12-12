Прямой эфир

Гигантскую 200-летнюю саламандру нашли в Китае

12 декабря 2015 14:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Саламандру случайно выловил местный рыбак.

Возраст животного, которое находится на грани исчезновения, оценивается в двести лет.

Длина земноводного достигает 1,4 метра, а масса – почти 52 килограмма.

Амфибию уже передали экспертам в Научно-исследовательский центр Чунцина для дальнейшего исследования.

Гигантскую 200-летнюю саламандру нашли в Китае -1

В Китае это земноводное охраняется законодательством.

В последние 30 лет его численность сильно уменьшилась из-за браконьерства.

Саламандра считается чрезвычайно дорогим деликатесом, а также важным источником традиционных лекарственных средств. Наибольшей популярностью она пользуется у желающих замедлить процесс старения. 

Китайская исполинская саламандра является самым крупным современным земноводным и, по мнению ученых, живет на планете уже более 170 миллионов лет. 

Гигантскую 200-летнюю саламандру нашли в Китае -4



Питается Andrias davidianus крабами, омарами и крупной рыбой. В настоящее время это животное в природе обнаруживается крайне редко. 

Земноводное упоминались в литературе, в романе Карела Чапека «Война с саламандрами» описывается постепенное развитие саламандр, значительно ускоренное людьми. В романе Рея Бредбери «451 градус по Фаренгейту» на форменных нашивках пожарных была изображена саламандра. 

# общество # Фотофакт # Животные

Другие новости рубрики

Все новости
Вышла через окно из принципа: фитнес-тренер, убегавшая от контролеров через окно, рассказала подробности конфликта
11 декабря 2015 17:36

Вышла через окно из принципа: фитнес-тренер, убегавшая от контролеров через окно, рассказала подробности конфликта

В преддверии новогодних праздников Минторг берет цены под контроль
11 декабря 2015 17:34

В преддверии новогодних праздников Минторг берет цены под контроль

Новогодний десант Дедов Морозов высадится в Могилеве 11 декабря
11 декабря 2015 17:34

Новогодний десант Дедов Морозов высадится в Могилеве 11 декабря