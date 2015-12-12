Гигантскую 200-летнюю саламандру нашли в Китае
Новости Китая. Саламандру случайно выловил местный рыбак.
Возраст животного, которое находится на грани исчезновения, оценивается в двести лет.
Длина земноводного достигает 1,4 метра, а масса – почти 52 килограмма.
Амфибию уже передали экспертам в Научно-исследовательский центр Чунцина для дальнейшего исследования.
В Китае это земноводное охраняется законодательством.
В последние 30 лет его численность сильно уменьшилась из-за браконьерства.
Саламандра считается чрезвычайно дорогим деликатесом, а также важным источником традиционных лекарственных средств. Наибольшей популярностью она пользуется у желающих замедлить процесс старения.
Китайская исполинская саламандра является самым крупным современным земноводным и, по мнению ученых, живет на планете уже более 170 миллионов лет.
Питается Andrias davidianus крабами, омарами и крупной рыбой. В настоящее время это животное в природе обнаруживается крайне редко.
Земноводное упоминались в литературе, в романе Карела Чапека «Война с саламандрами» описывается постепенное развитие саламандр, значительно ускоренное людьми. В романе Рея Бредбери «451 градус по Фаренгейту» на форменных нашивках пожарных была изображена саламандра.