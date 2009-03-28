Гидрологический заказник в могилёвской области никому не нужен?

Несколько гектаров земель на территории Кличевского района захламлены заброшенными постройками. Навести здесь порядок, местные власти должны были ещё 15 лет назад, но хлам и ныне там.

Спустя всего сотню метров от начала огромного гидрологического заказника предстаёт неприглядная картина. Тем более для заказника республиканского значения. На нескольких гектарах территории разбросаны полуразрушенные здания. Всего – штук 30. Это наследие воинской части, базировавшейся когда-то здесь.

Часть расформировали в 94-м. Военный городок стал не полезным приобретением, а обузой. Потому, как переходящее знамя, его и передавали из рук в руки. Сначала в ведомство района, потом лесхоза, потом колхоза. Тогда его возглавлял нынешний председатель Кличевского райисполкома Франтишек Вощило. Франтишек ВОЩИЛО, председатель Кличевского райисполкома: «В течение двух лет мы пытались найти инвесторов, чтобы использовать городок, сами пробовали наводить порядок, но ничего не получилось. И в 2005-м году райисполком подписал акт о списании этого городка».

Списали бы и забыли. Но закон об использовании природоохранных территорий внёс в дело свои коррективы. Согласно ему, на этих землях никаких построек быть не должно и в помине. Александр СТАРОВОЙТОВ, начальник Кричевской районной природоохранной инспекции: «Острова дулебы знамениты, прежде всего, своими болотами. Это же лёгкие Европы. Ну, а тут что знаменитого, на этом месте? Ведь ничего. А заказник огромный – 21 тысяча гектаров».

Природоохранными эти земли признаны уже давно. Но хлам и ныне там. Райисполком вроде и получал предписания из различных структур, но разгрести мусор так и не удосужились. Аргументы железобетонные, как сами здания. Франтишек ВОЩИЛО, председатель Кличевского райисполкома: «В 2005-м году мы составляли смету на рекультивацию этих земель. Получилась сумма столько-то миллионов. Этих денег у нас нет. А ни облисполком, ни природоохранная инспекция нам не помогли. Помощь не была оказана».

В ценах сегодняшних сумма рекультивации будет и того больше. Правда, некоторые специалисты считают, что ее стоимость слишком завышена. Александр СТАРОВОЙТОВ, начальник кричевской районной природоохранной инспекции: «Миллионов с десяток надо, чтобы вывезти все и убрать». Так что не могут или не хотят местные власти в год родной земли землёй заняться пока неясно. Контролирующие службы этим вопросом уже заинтересовались.