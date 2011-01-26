Герой «Плошчы»: Людей обманули, они не знали, что есть какие-то планы

На сегодня задержаны 50 активных участников массовых беспорядков 19 декабря 2010 года в Минске. Об этом сообщил сегодня журналистам министр внутренних дел Беларуси Анатолий Кулешов. Он заверил, что уже в первых числах февраля в отношении некоторых лиц дела будут направлены в суд.

Эмоциональная оценка парламента ЕС с одной стороны, с другой — реальная оценка действий, которая складывается из оценки отдельных действий — правоохранителей, которые в течение двух часов находились в роли наблюдателей, и погромщиков, которые не преминули этим воспользоваться, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Тем временем, список активных погромщиков, чьи имена стали известны, продолжает пополняться. Вот еще один показательный пример того, как случайные люди стали пешками в партии погрома.

Илья Василевич даже не участвовал в работе штабов оппозиции перед выборами. Но вечером 19 декабря пошел на площадь и в числе других нарушил закон. И тоже в конечном счете оказался в изоляторе, где дал исчерпывающую оценку собственным действиям.

Илья Василевич, участник беспорядков 19 декабря:

Людей многих обманули. Люди не знали о том, что есть какие-то планы на этот счет. Это нигде не было написано. Я как раз оказался около этих стекол. Я слышал, как били. Некоторые еще ломились, били в эти шкафы руками-ногами. Пришла мысль, что если прижмут, то от этих осколков мало не покажется.

Получается, что за стратегические ошибки одних порой приходится расплачиваться другим. Причем цена ошибки оказалась слишком высокой. Это признал в своем интернет-блоге и один из бывших кандидатов в Президенты.

Ярослав Романчук, экс-кандидат в Президенты Республики Беларусь:

Политическую ответственность за это несут те политические лидеры, которые брали на себя ответственность за проведение массовой акции, которые отказались от ее продолжения на Октябрьской площади и которые допустили развитие событий по кровавому, жесткому сценарию на площади Независимости.

Степень их ответственности еще будет определена. Пока же идет следствие. Ну а другие активисты от оппозиции в то же время едут на Запад. Якобы, спасать товарищей. Официальная цель, к примеру, сегодняшней поездки Александра Милинкевича, Александра Козулина, Евы Некляевой, Дениса Садовского — встречи с голландскими дипломатами для обсуждения санкций. Хотя уже понятно, что оснований для громкой резолюции Европарламента не было.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:

Я против того, что принимались такие санкции. Для этого нет правовых оснований. Поскольку выборы были проведены в соответствии с Конституцией, с нашим национальным законодательством, и Президент, избранный на свободных и демократических выборах, является легитимным. А тем событиям, которые произошли непосредственно после выборов, будет даваться правовая оценка.

Тем не менее, оценка Европарламента продолжает широко обсуждаться. В том числе и с позиции цены вопроса. Ведь документ по сути содержит доказательства фактов прямого финансирования альтернативных кандидатов, от которых продолжают открещиваться и в Польше, и в Германии, в то же время продолжая принимать оппозиционных активистов по вопросам материальной помощи.

Информационное агентство «Росбалт»:

Информацию о поддержке оппозиции подтверждает даже резолюция Европарламента, в которой говорится о том, что ЕС намерен усилить поддержку независимых белорусских СМИ и неправительственных организаций. Значит, она была и доселе. Экс-кандидат Виталий Рымашевский не стал говорить корреспонденту «Росбалта» о деньгах. [...] Один из рядовых активистов «Говори правду» заявил корреспонденту «Росбалта», что знает: «Деньги из-за рубежа действительно поступали. Финансирование людей, которые собирали подписи и принимали участие в пикетах, осуществлялось должным образом».

Однако вливание денег не может быть бесконечным, если нет перспективы получить дивиденды. А их нет. Поэтому в той же Германии уже заговорили о сокращении дотаций и грантов.

Бьорн Кунтер, исполнительный директор немецкой гражданской инициативы «Объединение за социальную защиту»:

В целом, в некоторых случаях не отслеживалось, куда деньги направляются и что с ними происходит в Беларуси. Если оппозиция будет зависима от зарубежных денег, то для нее отношения с донорами становятся важнее отношений с населением в собственной стране.

Владимир Мацкевич, руководитель Агентства гуманитарных технологий:

На европейские деньги в Беларуси делалось так много политических глупостей, что вмешательство людей из Европы, не понимающих, что нужно делать на самом деле, можно считать больше недопустимым. Не разбираясь в ситуации и пытаясь делать добрые дела, Европа скорее создавала хаос.

Одним словом, новые подробности продолжают вскрываться. А значит, полной и объективной оценке декабрьских событий еще только предстоит прозвучать, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».