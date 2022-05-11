Героически погиб в неравной рукопашной схватке. История Василия Чеботарева, в честь которого названа минская улица

Новости Беларуси. В 2022 году Беларусь отпразднует 78 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За эту Победу советский народ заплатил высокую цену: миллионы человеческих жертв, тысячи разрушенных городов и неисчислимое количество искалеченных судеб. Но за цифрами и фактами скрываются жизни обычных людей, многих из которых война сделала героями.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Улица Чеботарева расположена в Тракторозаводском поселке Партизанского района Минска. Ее протяженность – около 500 метров. Начинается от пересечения с улицей Олега Кошевого, далее идет параллельно Стахановскому переулку и улице Клумова, пересекается со Стахановской и заканчивается перекрестком с улицей Щербакова. Названа в честь советского военного, участника операции «Багратион», Героя Советского Союза Василия Михайловича Чеботарева.

Василий Чеботарев родился 25 июня 1918 года в казахстанском селе Гавриловка в крестьянской семье. После школы работал трактористом в совхозе «Хлебороб», затем забойщиком на руднике. В 1938 году Чеботарева призвали в ряды Красной армии. Срочную службу он проходил в 12-й отдельной стрелковой бригаде. Вскоре после начала Великой Отечественной был направлен на обучение в снайперскую школу в Хабаровске, которую окончил в начале 1942 года. Боевое крещение принял в бою под Киришами. На счету снайпера Чеботарева 60 уничтоженных врагов. На фронте он стал лейтенантом, ответственным секретарем комсомольского бюро стрелкового полка.

В январе 1943-го в ходе операции по прорыву блокады Ленинграда Чеботарев получил тяжелое ранение, и его отправили в госпиталь на Урале. После выздоровления лейтенант окончил курсы совершенствования политсостава при штабе Уральского военного округа, затем учился в 1-й школе Главного управления контрразведки в Москве. В декабре 1943-го Чеботарев был назначен на должность оперуполномоченного отдела «Смерш» 19-й гвардейской танковой бригады, находившейся в резерве Ставки Верховного Главнокомандования. А в июне 1944-го гвардии лейтенант Чеботарев оказался на 3-м Белорусском фронте.

23 июня 1944 года началась операция «Багратион». 3-й гвардейский танковый корпус был брошен в прорыв на Борисов. Первой крупной водной преградой, лежавшей на его пути, была река Бобр. Для захвата переправ была сформирована десантная группа из танкистов и мотострелков, которой предстояло прорваться к мосту через реку и удержать его до подхода основных сил. У лейтенанта контрразведки Чеботарева было особое задание – захват «языка», лучше из числа офицеров, а также штабных документов для установления дальнейших действий немецких войск. Ночью 27 июня 1944 года танки с мотострелками на броне ворвались в расположение немецких частей на окраине поселка Бобр и выбили немцев с позиций, после чего вышли к реке и заняли переправу.

В ходе боя Чеботарев заметил немецкого обер-лейтенанта, пытающегося сбежать, догнал его и взял в плен. Однако в это время немцы предприняли контратаку, и батальон оказался в окружении. Бойцы вступили в неравный бой, лейтенант Чеботарев организовал оборону. Когда боеприпасы закончились, он приказал бойцам прорываться к основным силам, а сам остался прикрывать их отход. Вел бой до последнего патрона, а затем вступил с врагами в рукопашную схватку. Но немцев оказалось слишком много. Он получил пять ножевых ранений, после чего фашисты добили его штыками и изуродовали тело.

Отрывок из книги подполковника А.М. Алова «Снайпер, чекист, герой»:

Военный контрразведчик лейтенант Чеботарев, выполняя боевую задачу, героически погиб в жестокой рукопашной схватке, когда группа вела бой с окружившим ее противником. Начальник отдела, обнаруживший на месте недавнего боя тело Чеботарева, доложил, что вокруг него лежало больше десятка трупов фашистских солдат и офицеров, сраженных отважным лейтенантом. Чеботарев был похоронен на правой стороне шоссе Орша – Борисов, на расстоянии 200 метров от бобринского моста.