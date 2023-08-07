Героев нужно знать в лицо. Кто обеспечивает продовольственную безопасность страны?
Новости Беларуси. За результатом всегда стоят люди труда. Это неоднократно подчеркивал глава государства. Ежедневная работа аграриев под открытым небом рождает сюжеты не хуже, чем в кино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многодетный отец, который посвящает свои рекорды в полях маленькой дочери, юная девушка, которую в комбайн привела настоящая любовь, и ветеран труда, который в свои 70 лихо заруливает по хлебной ниве.
Нескромные истории скромных людей собрали наши корреспонденты.
Каменецкий район – одно из крупнейших хозяйств страны Беловежский. На слуху с прошлой недели. Недавняя аграрная инспекция главы государства на запад получилась далеко не про критику, а скорее наоборот – про благодарность. Искреннюю и заслуженную теми, для кого сельское хозяйство в целом и жатва в частности – профессия, образ жизни. Люди труда, люди осязаемого результата. А потому такого ценного и оцененного на самом высоком уровне.
Лукашенко: крестьяне вообще у нас люди крепкие. На вас держится страна.
Многодетный папа и потомственный водитель-рекордсмен Степан Царук – кабина его автомобиля дело рук его детей. Маленькой Еве только исполнилось два – в ее день рождения водитель поставил рекорд «Беловежского» и перевез первые две тысячи тонн зерна в Брестской области. А новая отметка в 3 тысячи покорилась в день визита главы государства. Сегодня в копилке водителя и четвертая тысяча!
Степан Царук, водитель сельхозпредприятия «Беловежский»:
Президент приезжал как раз, посещал наше хозяйство, наше поле. Мы убирали, а они там занимались своим делом, а мы своим. Новости вечером или в телефоне потом посмотришь – конечно, приятно. Наше хозяйство заслуживает.
– 5 тысяч может быть?
– Все не от меня зависит. То что от меня зависит, я делаю.
Про таких, как Степан Царук, говорят: в профессии – по призванию. На слух определяет любую поломку не только у себя, но и механизаторов в поле.
Валерий Кухта, механизатор сельхозпредприятия «Беловежский»:
Я считаю что его никто не учил к этому. Он сам. Природа ему дала тягу к труду, к технике.
– А если в поле что-то идет не так, скажет?
– В первую очередь он. Я же вам пример привожу: лично с моим комбайном он позвонит, что стучит что-то. Сразу неполадки устранят.
Брестские аграрии готовы урвать у погоды каждую погожую минуту. Колос высох и хрупок, ждет уборки.
Перемещаемся на север – погода шепчет: наконец-то. Для этих двух экипажей хозяйства «Заднепровский» Оршанского района подбирают особые нивы. Все дело не в самых обычных тандемах. В жатве только девушки. Нюансы уборочной для них стали ближе, чем последние модные тенденции. Подать комбайнеру нужного размера ключ, подбить жатку. Справляются – не хуже опытных.
Карина Катковская, помощник комбайнера сельхозпредприятия «Заднепровский»:
Так получилось, что в прошлом году дядя Сергей, у которого я работаю помощником комбайнера, он как-то в шутку мне предложил: пойдешь со мной на комбайн? И я такая: да-да-да. Вот получилось, что шутка превратилась в реальную ситуацию. На меня тоже падает ответственность. Следить за наполнением бункера, я дополнительные глаза и уши, можно сказать.
История Анастасии Жерносек достойна не только новостного сюжета, но и строк романа. Могилевчанка, студентка Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, в эти августовские дни еще и помощница комбайнера. На оршанские поля ее привели чувства, подстать шекспировским.
Анастасия Жерносек, помощник комбайнера сельхозпредприятия «Заднепровский»:
У меня здесь молодой человек работает инженером. И я что бы летом не лежать и ничего не делать, решила себя посвятить. Никогда бы не подумала, что я буду сидеть в самом комбайне. И когда-то даже и поводить.
Юрий Желнеров, комбайнер сельхозпредприятия «Заднепровский»:
Нечасто такое бывает, что пришел парень и девушка за ним следом. Согласна и на технике работать даже.
У комбайнера самое главное – глаза и уши.
Ему можно верить – сомнений нет. В свои 70 лет Юрий Шукелович, кажется, знает про уборку все и даже больше. Полон сил и энергии – дома не готов провести и дня. Жатва зовет! В команде «Свирь-Агро» Юрий может дать фору любому молодому механизатору.
Юрий Щукелович, комбайнер сельхозпредприятия «Свирь-Агро»:
Прямо ноги прут! Не сидится дома, как говорится. Но ужо все ругаются. Родственники спрашивают: «Когда отдыхать будешь?»
Завершить уборку зерновых в Беларуси планируют к 20 августа. Читайте здесь.
Галерея портретов тех, для кого жатва всегда что-то большее, чем просто уборка урожая – это выбор. Трудится во имя своей большой семьи, трудится во имя любви, во имя бесценного опыта, без которого невозможны рекорды новых поколений.