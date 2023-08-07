Героев нужно знать в лицо. Кто обеспечивает продовольственную безопасность страны?

Новости Беларуси. За результатом всегда стоят люди труда. Это неоднократно подчеркивал глава государства. Ежедневная работа аграриев под открытым небом рождает сюжеты не хуже, чем в кино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многодетный отец, который посвящает свои рекорды в полях маленькой дочери, юная девушка, которую в комбайн привела настоящая любовь, и ветеран труда, который в свои 70 лихо заруливает по хлебной ниве. Нескромные истории скромных людей собрали наши корреспонденты.

Каменецкий район – одно из крупнейших хозяйств страны Беловежский. На слуху с прошлой недели. Недавняя аграрная инспекция главы государства на запад получилась далеко не про критику, а скорее наоборот – про благодарность. Искреннюю и заслуженную теми, для кого сельское хозяйство в целом и жатва в частности – профессия, образ жизни. Люди труда, люди осязаемого результата. А потому такого ценного и оцененного на самом высоком уровне. Лукашенко: крестьяне вообще у нас люди крепкие. На вас держится страна.

Многодетный папа и потомственный водитель-рекордсмен Степан Царук – кабина его автомобиля дело рук его детей. Маленькой Еве только исполнилось два – в ее день рождения водитель поставил рекорд «Беловежского» и перевез первые две тысячи тонн зерна в Брестской области. А новая отметка в 3 тысячи покорилась в день визита главы государства. Сегодня в копилке водителя и четвертая тысяча!

Степан Царук, водитель сельхозпредприятия «Беловежский»:

Президент приезжал как раз, посещал наше хозяйство, наше поле. Мы убирали, а они там занимались своим делом, а мы своим. Новости вечером или в телефоне потом посмотришь – конечно, приятно. Наше хозяйство заслуживает.

– 5 тысяч может быть?

– Все не от меня зависит. То что от меня зависит, я делаю.

Про таких, как Степан Царук, говорят: в профессии – по призванию. На слух определяет любую поломку не только у себя, но и механизаторов в поле.

Валерий Кухта, механизатор сельхозпредприятия «Беловежский»:

Я считаю что его никто не учил к этому. Он сам. Природа ему дала тягу к труду, к технике.

– А если в поле что-то идет не так, скажет?

– В первую очередь он. Я же вам пример привожу: лично с моим комбайном он позвонит, что стучит что-то. Сразу неполадки устранят.

Брестские аграрии готовы урвать у погоды каждую погожую минуту. Колос высох и хрупок, ждет уборки. Перемещаемся на север – погода шепчет: наконец-то. Для этих двух экипажей хозяйства «Заднепровский» Оршанского района подбирают особые нивы. Все дело не в самых обычных тандемах. В жатве только девушки. Нюансы уборочной для них стали ближе, чем последние модные тенденции. Подать комбайнеру нужного размера ключ, подбить жатку. Справляются – не хуже опытных.

Карина Катковская, помощник комбайнера сельхозпредприятия «Заднепровский»:

Так получилось, что в прошлом году дядя Сергей, у которого я работаю помощником комбайнера, он как-то в шутку мне предложил: пойдешь со мной на комбайн? И я такая: да-да-да. Вот получилось, что шутка превратилась в реальную ситуацию. На меня тоже падает ответственность. Следить за наполнением бункера, я дополнительные глаза и уши, можно сказать.

История Анастасии Жерносек достойна не только новостного сюжета, но и строк романа. Могилевчанка, студентка Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, в эти августовские дни еще и помощница комбайнера. На оршанские поля ее привели чувства, подстать шекспировским.

Анастасия Жерносек, помощник комбайнера сельхозпредприятия «Заднепровский»:

У меня здесь молодой человек работает инженером. И я что бы летом не лежать и ничего не делать, решила себя посвятить. Никогда бы не подумала, что я буду сидеть в самом комбайне. И когда-то даже и поводить.

Юрий Желнеров, комбайнер сельхозпредприятия «Заднепровский»:

Нечасто такое бывает, что пришел парень и девушка за ним следом. Согласна и на технике работать даже.

У комбайнера самое главное – глаза и уши.

Ему можно верить – сомнений нет. В свои 70 лет Юрий Шукелович, кажется, знает про уборку все и даже больше. Полон сил и энергии – дома не готов провести и дня. Жатва зовет! В команде «Свирь-Агро» Юрий может дать фору любому молодому механизатору.

Юрий Щукелович, комбайнер сельхозпредприятия «Свирь-Агро»:

Прямо ноги прут! Не сидится дома, как говорится. Но ужо все ругаются. Родственники спрашивают: «Когда отдыхать будешь?» Завершить уборку зерновых в Беларуси планируют к 20 августа. Читайте здесь.