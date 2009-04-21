Германия выдала Беларуси гражданина России, обвиняемого в двух умышленных убийствах на территории нашей страны

Установлено, что летом 1995 года россиянин прибыл на авторынок в Гродно, где под видом покупателя договорился с местным жителем о приобретении автомобиля "БМВ-318".

Предложив проверить ходовые качества автомашины, злоумышленник вместе с автовладельцем выехал за город, где совершил вооруженное нападение на свою жертву. Выстрелами в голову из самодельного пистолета он убил гродненца и выбросил труп в лесу, а позже по поддельным документам продал транспортное средство в городе Йошкар-Ола.

Подобное преступление по аналогичному сценарию обвиняемый совершил в декабре того же года в Могилевской области. Лишив жизни владельца "Ауди-200", он завладел автомашиной и по поддельным документам продал ее в том же городе. Пытаясь уйти от ответственности, фигурант скрылся, и в 1996 году был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Его задержали в марте прошлого года в Дрездене (Германия). Недавно немецкая сторона удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры Беларуси о выдаче обвиняемого. До решения вопроса об экстрадиции он содержался немецкими правоохранителями под временным арестом.