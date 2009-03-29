Гербарий витебского университета может стать национальным достоянием Беларуси

Уникальную коллекцию флоры белорусского Поозёрья витебские ботаники собирали 40 лет. В гербарии – более тысячи растений. Многие из них внесены в Красную книгу Беларуси.

Названия всех растений гербария Леонард Мержвинский знает наизусть. А их в коллекции больше тысячи. Это почти вся флора Белорусского Поозерья.

Леонард Мержвинский, заведующий кафедрой ботаники Витебского государственного университета имени Машерова: «В настоящий момент фонды гербария кафедры ботаники насчитывают 7 тысяч образцов гербарных и больше тысячи сосудистых растений. Это практически соответствует видовому составу флоры сосудистых растений. С приходом молодых специалистов гербарий расширяется, вот мы начали создавать гербарий грибов».

На Витебщине первые гербарии начали создавать еще в 18 веке. Но эта коллекция образцов флоры северного белорусского края – самая богатая. Уже сорок лет ее собирают и преподаватели, и студенты. Редкие экземпляры порой находят прямо под ногами. Среди них – и занесенные в Красную книгу.

Людмила Дмитрук, старший преподаватель кафедры ботаники Витебского государственного университета имени Машерова: «Гербарий университета поистине является очень большой кладезью научных знаний, потому что он содержит в себе информацию, начиная с первых дней существования нашего университета… Гербарий собран не только руками преподавателей, но и студентов, которые здесь учились, и интересно бывает увидеть даже собственную фамилию на листах, которые были собраны во время учебы.»

Уникальную природную галерею постоянно стараются пополнять новыми видами растений. Аспирант белорусской академии наук Александр Яцына недавно подключился к созданию гербария. Молодого ученого интересуют лишайники. Александр Яцына, аспирант института эксперементальной ботаники Национальной Академии наук РБ: «В руках я держу коллекцию лишайников, они являются удивительными организмами, они представляют собой симбиоз гриба и водоросли. Лишайники изучают студенты, и они входят в программу любого вуза. Я помогаю оформлять коллекцию».

Каждый гербарный лист – это научный документ. На этикетке представлена информация, где и когда было собрано растение, его место и условия обитания. Обратившись к гербарию, можно определить, изменение растительности в определенной зоне. Совсем скоро этот многолетний флористический труд витебских ученых станет национальным белорусским достоянием. Белорусские ботаники надеются, повышенное внимание к гербарию поможет сохранить в природе «редеющие» растения.