Георг Ширмбек, депутат Бундестага: 30 евро вместо 60 станет хорошим итогом этой работы

Это и вступление Беларуси в ВТО, и получение больших дивидендов от деятельности «Восточного партнерства», и эффективность диалога Беларуси и Евросоюза, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Какими будут конкретные результаты, станет известно со временем, но уже сегодня участники говорят о взаимовыгодных перспективах и новых проектах.
Райнер Линднер, председатель Минского форума:
Мы обсудили создание технопарка в сфере альтернативных энергоносителей и энергосберегающих технологий. Это будет такой инновационный парк, как «Сколково» в России или «Технополис» в Киеве.
Георг Ширмбек, депутат Бундестага:
Сегодня никому не выгоден сложный визовый режим между Беларусью и Евросоюзом. Мы неоднократно выступали если не за отмену, то за сокращение стоимости виз. Думаю, 30 евро вместо 60 станет хорошим итогом этой работы.