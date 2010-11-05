Георг Ширмбек, депутат Бундестага: 30 евро вместо 60 станет хорошим итогом этой работы

Пятого ноября завершил работу XIII Минский форум. В течение трех дней политики, бизнесмены и эксперты из 20 стран обсуждали актуальные вопросы.

Это и вступление Беларуси в ВТО, и получение больших дивидендов от деятельности «Восточного партнерства», и эффективность диалога Беларуси и Евросоюза, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Какими будут конкретные результаты, станет известно со временем, но уже сегодня участники говорят о взаимовыгодных перспективах и новых проектах.

Райнер Линднер, председатель Минского форума:

Мы обсудили создание технопарка в сфере альтернативных энергоносителей и энергосберегающих технологий. Это будет такой инновационный парк, как «Сколково» в России или «Технополис» в Киеве.

Георг Ширмбек, депутат Бундестага:

Сегодня никому не выгоден сложный визовый режим между Беларусью и Евросоюзом. Мы неоднократно выступали если не за отмену, то за сокращение стоимости виз. Думаю, 30 евро вместо 60 станет хорошим итогом этой работы.