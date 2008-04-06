Геологи отмечают свой профессиональный праздник

Этот день был утвержден в 1966 году в ознаменование заслуг советских геологов в создании богатой минерально-сырьевой базы некогда общей великой Родины.

С тех пор первое воскресенье апреля остается общим профессиональным праздником "разведчиков" природных богатств во многих странах СНГ. Однако развал Союза не только перекроил границы на географической карте. Но и заставил геологов пристальнее заглянуть в недра собственные.

Мнение, что Беларусь - страна не богатая природными ресурсами геологи опровергают аргументировано. Карты на стол. А они пестрят обозначениями. Конечно, не вся "таблица Менделеева". Но, 5 тысяч месторождений минеральных полезных ископаемых и более чем 9 тысяч месторождений торфа для небольшой страны - значительные богатства. Белорусский калий известен всему миру. Третье место по его добыче. Наши недра даже в алмазах, - утверждают геологи. Найдена 31 кимберлитовая трубка. Драгоценные камни добыты из пяти. Правда, мелкого размера. Но есть все шансы найти и более крупные.

Актуальность минеральных ресурсов в мире возрастает вместе с ценами на природные ископаемые. Задача импортозамещения стоит и перед геологами. Беларусь может обеспечивать себя строительными материалами. Есть меловые породы, силикатные пески, глины, доломиты, строительные и облицовочные камни. Геологи всерьез изучают глубину не "сибирских руд", а белорусских. В республике уже проводится разведка двух месторождений железа.

"Одно из них - Околовское. Оно уже прошло этап предварительной разведки, находиться под Минском. Другое - в Гродненской области. Там предстоит предварительная разведка. После ее окончания будет дана геолого-экономическая оценка, из какого месторождения добывать руду, где строить шахту. Продукция пойдет на горно-обогатительный комбинат, который построят. Металл будет поставляться на БМЗ в Жлобин. Новоселковское месторождение - это магнетитовые руды и титано-эльменитовые. На Околовском месторождении может попутно добываться и золото", - Анатолий Гуринович, консультант департамента по геологии.

Разработка "желтого" металла - проект на перспективу. А вот история добычи в Беларуси золота "черного" - нефти - насчитывает почти полвека. Открыто 71 месторождение. Добыли более 116 миллионов тонн. Нефтяные буры все глубже уходят в белорусскую землю. Недолго и до отечественного нефтебурильного рекорда - скважины глубиной в 5700 метров.

Исследовательское оборудование нынешнего времени уже точно может подсказать, где скрыто и белорусское "черное золото", и другие природные богатства. Геологи мечтают полностью распахнуть отечественную сокровищницу. Вскоре их кабинеты надолго опустеют. За профессиональным праздником последует начало большого "полевого сезона".

