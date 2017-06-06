Генри Резник: «Жить надо весело и не смотреть на жизнь мрачнее, чем она смотрит на тебя»

Генри Резник, адвокат, заслуженный юрист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Генри Резник о пропаганде на ТВ: «Ура-патриотическая вакханалия привела к абсолютной потере вкуса, приглашают, но не хочу создавать им репутационность»
«Макаревич-то – где сядешь, там и слезешь. А Диана Арбенина?» Генри Резник о своей акции протеста после ТВ-фильма
«Многим героям повезло, что они развились в эпоху войн, Котовский и Чапаев, например». Генри Резник о теории Ломброзо
Генри Резник: «Когда происходят резкие изменения в сферах труда, быта, досуга – на это откликается преступность»
Генри Резник: «Хотелось бы, чтобы развивалось наше общество по западному тренду. Нам нечего брать от Востока»
Генри Резник: «Цель жизни – сама жизнь. И нужно делать всё, чтобы большинству жилось комфортней и свободней»