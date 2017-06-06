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Генри Резник: «Жить надо весело и не смотреть на жизнь мрачнее, чем она смотрит на тебя»

06 июня 2017 18:52
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Генри Резник, адвокат, заслуженный юрист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. 

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# общество # Беларусь-Россия # Генри Резник

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