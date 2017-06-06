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Генри Резник о пропаганде на ТВ: «Ура-патриотическая вакханалия привела к абсолютной потере вкуса, приглашают, но не хочу создавать им репутационность»

06 июня 2017 18:53
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Генри Резник, адвокат, заслуженный юрист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Предполагаю, что Вы не очень любите телевидение. Во всяком случае, в Вашей биографии есть уникальный факт, когда после одного документального фильма Вы один вышли с пикетом. В общем, есть у Вас такой зуб какой-то. Не исправилось Ваше отношение к нынешнему телевидению и пропагандистской его составляющей?

Генри Резник, адвокат, заслуженный юрист Российской Федерации:
Вы хорошо, что уточнили о пропагандистской составляющей. Поскольку я был очень популярным длительное время на телевидении, я участвовал во многих дискуссионных передачах. И реакция на то, что произошло, была вот какая: вот эта вакханалия, которая развернулась, ура-патриотическая, она просто уже привела к абсолютной потере вкуса. Это, я считаю, просто растление абсолютно людей. <…> А меня постоянно приглашают на телевидение – и Первого канала, и второго, и НТВ. Но я не хочу создавать им репутационность. У меня есть подозрение, что репутация у меня не самая плохая.   

Полностью интервью смотрите здесь

# общество # Беларусь-Россия # Генри Резник

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