Прямой эфир

Генпрокуратуры Беларуси и Украины подписали соглашение о сотрудничестве

18 мая 2010 14:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Подписи под документом в Минске поставили главы ведомств. На встрече обсуждались состояние преступности в Украине и Беларуси и меры реагирования. Стороны обменялись практическим опытом, обсудили кадровую политику.Григорий Василевич уверен, что белорусский опыт в борьбе с коррупцией будет очень полезен для украинских коллег. В свою очередь Александр Медведько сообщил, что наибольшая доля коррупции в Украине приходится на земельные отношения.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
18 мая 2010 14:27

А.Лукашенко: От безобразного отношения к крестьянам страдают как сами сельские труженики, так и государство в целом

18 мая 2010 14:16

Чем запомнилось минчанам 17 мая?

18 мая 2010 10:20

Необычное пополнение в лондонском аквацентре