Генпрокуратуры Беларуси и Украины подписали соглашение о сотрудничестве

Подписи под документом в Минске поставили главы ведомств. На встрече обсуждались состояние преступности в Украине и Беларуси и меры реагирования. Стороны обменялись практическим опытом, обсудили кадровую политику.Григорий Василевич уверен, что белорусский опыт в борьбе с коррупцией будет очень полезен для украинских коллег. В свою очередь Александр Медведько сообщил, что наибольшая доля коррупции в Украине приходится на земельные отношения.