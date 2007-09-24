Генпрокуратура выявила многочисленные нарушения земельного законодательства

Незаконно построенная баня, лодочная станция и даже теннисный корт. Генпрокуратура провела проверку соблюдения земельного законодательства у водоохранных зон и прибрежных зон.

Жители деревень у Раубичского водохранилища самовольный захват земель наблюдают с конца 90-х. Как грибы после дождя у прибрежной зоны растут хозяйственные и жилые постройки. Результаты недавних проверок свидетельствуют о многочисленных нарушениях. Сегодня прокурорские работники приехали в Раубичи проверить исполнение ранее выписанных предписаний.

По законодательству для Раубичского водохранилища строение не может располагаться ближе, чем на 30 метров от воды. Левая лодочная станция уже почти разобрана. Рядом кафе - под снос. Неподалеку наполовину демонтированный теннисный корт.

Большинство нарушителей предпочитают самостоятельно демонтировать незаконные строения. Но находятся и те, кому приходится вручать официальные уведомления чуть ли не силой. В данном случае, они только отсрочивают час расплаты.

Помимо предписаний владельцам, прокурорские работники отмечают более чем странное поведение местного самоуправления. Некоторые чиновники на протяжении нескольких лет не замечали самовольные застройки.

