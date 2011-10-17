Генпрокуратура: Уголовное дело в отношении Сергея Михалка не возбуждалось

В настоящее время прокуратурой Центрального района Минска проводится проверка по факту высказываний музыканта в адрес белорусских властей. Однако, никаких следственных мероприятий не проводилось.

Павел Родионов, начальник управления по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов Генеральной прокуратуры Беларуси:

На деле, как это часто случается, приходиться констатировать некомпетентность источников, которые снабжают правозащитные сайты «жареными» фактами. Генеральная прокуратура официально информирует общественность о том, что дело в отношение Михалка не возбуждалось. В настоящее время прокуратурой Центрального района проводится проверка по факту распространения информации, содержащейся в интервью музыканта. Так называемое «смелое и безобидное» высказывание музыканта — солиста «Ляписа Трубецкого» — очевидно, находится за рамками не только этики и морали, но и права.