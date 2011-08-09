Генпрокуратура Польши расследует обстоятельства смерти Анджея Леппера – одного из самых известных политиков страны

Возбуждено уголовное дело.

57–летнего политика нашли мертвым 5 августа в штаб-квартире возглавляемой им партии «Самооборона». По предварительным данным, он покончил с собой. Однако есть и другие мнения, в частности — убийство.

Анджей Леппер был заметной фигурой на политической арене страны. Ранее он занимал посты вице-премьера и министра сельского хозяйства. Четыре раза баллотировался на пост президента. Он постоянно критиковал польские власти за массовую безработицу, открыто выступал против американской системы противоракетной обороны в Польше.

В связи со смертью Анджея Леппера соболезнования руководству партии «Самооборона», а также родным и близким выдающегося польского политика выразил Президент Александр Лукашенко.

«Анджей Леппер не боялся открыто говорить правду и за свою гражданскую позицию неоднократно подвергался критике со стороны политических оппонентов», — отметил глава государства.

В Беларуси будут помнить и ценить значимый вклад Анджея Леппера в поступательное развитие белорусско-польских отношений, которые он стремился сделать поистине взаимовыгодными, добрососедскими и дружескими, говорится в соболезновании, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».