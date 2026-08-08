Генпрокуратура обновила данные по делу о геноциде белорусов

Последние исследования прокуроров и поисковиков доказывают: масштабы истребления нашего народа нацистами и их пособниками были куда страшнее, чем считалось ранее. Расследование масштабного уголовного дела о геноциде сегодня вышло на уровень ключевого национального проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние месяцы следственная группа обнародовала обновленную шокирующую статистику. Если в советские годы мы говорили о 9 200 пострадавших селах, то сегодня материалами дела подтверждено уничтожение не менее 12 868 деревень! Только вдумайтесь: почти 4 000 населенных пунктов были вычеркнуты из истории тайно, безмолвно, и каратели надеялись, что об этих пепелищах никто никогда не узнает.

Но скрыть правду не получилось. Сегодня вся эта информация наносится на публичную кадастровую карту страны, превращаясь в цифровой памятник жертвам фашизма. Новые факты открываются непрерывно. На данный момент допрошено уже более 21 000 свидетелей и очевидцев. На территории республики официально задокументировано нахождение 580 лагерей смерти. Итоговая, подтвержденная судом цифра потерь – не менее 3 000 000 человеческих жизней. Беларусь потеряла каждого третьего.

У этой трагедии есть и точное экономическое измерение, которое впервые было юридически закреплено. Верховный Суд Беларуси на основе материалов расследования провел оценку ущерба, причиненного народному хозяйству БССР. Цифра колоссальная – порядка 44 000 тонн золота. В эквиваленте на текущий год это более 6 триллионов долларов! Это те ресурсы, которые были украдены у нашего государства и отбросили развитие инфраструктуры на десятилетия назад.

Какой ущерб нанесла немецкая оккупация Беларуси? Собрали современные данные здесь.

Но главным прорывом последнего года стал запуск правового механизма судов над палачами, которым десятилетиями удавалось скрываться от правосудия, в том числе за рубежом. По новой статье Уголовного кодекса в Верховный Суд направлены и рассмотрены дела в отношении ключевых карателей, таких как Катрюк, Смовский, Зиглинг и Буглай. И пусть многих из них уже нет в живых, юридическое признание их виновности – это четкий сигнал миру: у геноцида нет и не будет срока давности.

Сохранение этой жесткой, но священной исторической правды – фундамент, на котором сегодня строится безопасность и суверенитет нашей современной мирной Беларуси. Но жизнь продолжается, и память о прошлом помогает нам еще сильнее ценить мирные достижения настоящего.

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