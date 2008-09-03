Генпрокуратура Беларуси заинтересовалась безопасностью аттракционов

Речь идет как об экстремальных аттракционах в парках, так и о простых игровых площадках во дворах. Поводом для этого стали сразу несколько громких ЧП. За последние годы аттракционы обрушились в Горках, Гомеле, Полоцке. Продолжается расследование недавнего инцидента в столичном парке Челюскинцев, кода из-за рухнувшей карусели пострадали 6 человек.

В генпрокуратуре уже говорят о возможном создании единой структуры, которая и будет контролировать безопасность аттракционов по всей стране. Возможно – это будет Проматомнадзор, возможно – техническая инспекция при Министерстве культуры. В любом случае, проверки будут чаще и в буквальном смысле детальнее. Правда, отдельным аттракционам такая инспекция уже не понадобится.

В июле этого года, в, казалось бы, счастливый день – 7.07. – в парке было так же немноголюдно, как сегодня. Точно так же играла музыка. Вот только тот самый, вроде бы, самый рядовой вечер, как минимум несколько человек запомнили очень надолго. Цепочная карусель стояла в самом углу. Всего несколько вращений – и люди вместе с сиденьями оказались за ограждением. Сейчас на этом месте пустырь.

Мы рассказывали о той истории, а маленький Максим ее пережил. Сегодня он первый раз пришел в парк после происшествия. Мальчик плохо помнит, как карусель слетела с каркаса. Куда отчетливее – то, что ему повезло меньше всех. В нескольких метрах от того самого пустыря сейчас устанавливают новый плацдарм для развлекательно-крутого пике. Украинский аналог заменит уже раритетный "Супер-8". Он будет быстрее, выше, длиннее – 380 метров рельсового пути. И в нем в отличие от предшественника точно будет мертвая петля.

Здесь предлагают создать единый орган по контролю за работой развлекательных комплексов.