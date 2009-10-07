Генпрокуратура Беларуси выявила случаи незаконного содержания в неволе диких животных

Так, Белорусский металлургический завод в Жлобинском районе присвоил 1,5 гектара земли. Территорию лесного массива превратили в зоопарк: в нём более десяти кабанов и столько же косуль.

А в Лидском районе на агроусадьбе правоохранители обнаружили медведя. Как подчеркивают в прокуратуре, подобные действия граждан – незаконны.

– В соответствии с действующим порядком, содержание диких животных возможно только с разрешения Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. То есть либо граждане во время охоты добывали животных, раненых, доставляли в свои частные домовладения. Они используются для развлечения отдыхающих, для натаскивания охотничьих собак, – отметил прокурор отдела по надзору за исполнением природоохранного и земельного законодательства Генпрокуратуры Республики Беларусь Игорь Мацкевич.