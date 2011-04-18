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Генпрокуратура Беларуси: Предварительное расследование теракта в минском метро осуществляется сутки напролет

18 апреля 2011 13:53
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Подозреваемые по делу о взрыве в минском метро увлекались химией и электрикой. Об этом сообщили в Генпрокуратуре. Следствие по делу о взрыве в минском метро продолжается.

Уже допрошено большое количество знакомых и сослуживцев предполагаемых преступников, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Информацию предоставили школьные учителя, в том числе, классные руководители этих людей, а также руководители предприятий, на которых работали подозреваемые. В Генпрокуратуре подчеркнули, что их фамилии в интересах следствия пока раскрываться не будут.

Максим Воронин, заместитель начальника следственного управления Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:
С самого начала возбуждения уголовного дела предварительное расследование осуществляется в буквальном смысле слова сутки напролет. Особое внимание уделяется изучению личностей подозреваемых.

# общество # Теракт в минском метро 11 апреля

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