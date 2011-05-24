Генпрокуратура Беларуси предлагает запрещать сделки с имуществом тех лиц, в отношении которых возбуждаются уголовные дела

В качестве дополнительных мер по возмещению ущерба от преступлений органы предварительного расследования могут получить право на такой запрет. При этом табу может распространиться и на сделки с имуществом их родственников.

Также ведомство предлагает ввести ответственность для должников, которые уклоняются от возмещения ущерба, хотя в состоянии его возместить, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Работа контролирующих органов должна стать более эффективной. Поскольку на сегодняшний день, ущерб во время проверок возмещается, как правило, лишь на 30-40%. В ходе судебного следствия — не более 8%.

Алексей Стук, заместитель генерального прокурора Республики Беларусь:

Если мы видим, четко представляем, что какое-то лицо перейдет в ранг подозреваемого, а в последующем — и обвиняемого, но уголовное дело еще не возбуждено, нужна санкция прокурора, чтобы органы уголовного преследования могли налагать запрет на совершение им каких либо действий по отчуждению своего имущества — им и членами его семьи.