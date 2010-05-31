Генпрокуратура Беларуси поручила проверить качество рыбной продукции по всей стране

За грубые нарушения хранения и реализации морских деликатесов на удочку правоохранителей попались продавцы рынков Минска и Могилева. К слову, проверить рыбные места решили не случайно. Ведь большинство жалоб и нареканий со стороны потребителей в последнее время были именно по качеству этого продукта.

Белорусы, если верить статистике, стали есть гораздо больше рыбы. Купить живой или замороженный товар сейчас можно практически в каждом магазине и на рынке. Но в океане рыбного бизнеса сотрудники Генпрокуратуры наткнулись на подводные рифы.

Из 22 проверенных рыбных мест у 15 всплыли нарушения. Во всех случаях составили административные протоколы. Некоторые торговые точки ушли в незапланированный отпуск до устранения нарушений. Ведь на прилавки попадал даже просроченный товар.

Юрий Карпицкий, прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан:

Оказалось, что зачастую субъекты хозяйствования попросту игнорируют права потребителей, установленные законодательством Беларуси. Начиная от элементарных, которые касаются предоставления полной и достоверной информации о продукте, и заканчивая несоответствием этой продукции стандартам качества и безопасности.

Генпрокуратура требует у городской исполнительной власти срочно принять меры. Некоторым продавцам деликатесного продукта за нарушения может светить даже лишение лицензии. А подобные проверки соблюдения прав потребителей при торговле рыбной продукцией в ближайшее время обещают по всей Беларуси.

А покупателям советуют быть внимательными. Ведь иногда, попав в торговые сети, рыбка становится золотой и готова на любые желания недобросовестных продавцов.