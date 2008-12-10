Генпрокуратура Беларуси планирует создать общественный совет по противодействию коррупции

Об этом в Минске сообщил генеральный прокурор страны Григорий Василевич.

Совет будет сформирован при участии госорганов, общественных организаций, и предпринимательских структур. В настоящее время в Беларуси существует добротная нормативно-правовая база в сфере противодействия коррупции, ее лишь необходимо полностью реализовывать. На сегодняшнем заседании также шла речь и о совершенствовании национального законодательства. В частности, предлагается не применять амнистию для взяточников, которые ранее занимали высокие посты.

Коррупционные преступления подрывают не только имидж страны, но и сказываются на экономике республики. Только в этом году ущерб государству от такого рода преступлений составил 80 миллиардов рублей. Что касается последних громких разоблачений, то, по мнению генпрокурора, эти факты найдут подтверждение.